Schneidermeister Thomas Rettl passte dem Fahrradexperten Christian Tyl den Frack für den Opernball an © kk

Der Opernball am 28. Februar gilt als der Ball der Bälle. In Sachen Mode lässt der Dresscode gerade bei Männer wenig Spielraum. Frack ist Pflicht. Vor der Kleiderwahl stand auch der Villacher Fahrradexperte Christian Tyl, der mit Gattin Yvette erstmals auf den Opernball eingeladen wurde. Für das passende Gewand sorgt Schneidermeister Thomas Rettl, der Fracks verkauft und vor allem verleiht. „Dass ich den Frack zuhause leihen kann, ist perfekt“, so Tyl. Rettl selbst war auch einmal am Opernball und tauschte dort auf der Toilette Hose gegen schwarzen Kilt.