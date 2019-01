Morgen, Freitag, tritt der deutsche Rapper Sido im V-Club in Villach auf. Das Konzert ist beinahe ausverkauft.

Morgen findet das Konzert von Sido statt © Expa/Sebastian Patter

Die letzten Vorbereitungen für das Konzert des deutschen Rappers Sido im V-Club sind am Laufen. Morgen, Freitag, wird der Musiker in der Villacher Diskothek auftreten. Das Konzert ist beinahe ausverkauft, mehr als 600 Karten gingen an Fans des umstrittenen Rappers.