Zu zwei Jahren und drei Monaten unbedingter Haft ist am Dienstag ein 56-jähriger Mann aus Ungarn am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Der in Kärnten lebende Mann hatte im September des Vorjahres auf der Südautobahn bei Warmbad Villach als schwer alkoholisierter Geisterfahrer einen Unfall mit mehreren Verletzten ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt klagte ihn wegen sechsfachen Mordversuchs an. "Er hat in selbstmörderischer Absicht gehandelt und den Unfall in Kauf genommen", betonte Staatsanwältin Johanna Schunn beim Prozess.

