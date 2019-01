C&A und dm expandieren im Villacher Einkaufscenter Neukauf in Millionenhöhe. Widmungsstopp gilt für das Projekt nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die C&A-Filiale im Einkaufszentrum Neukauf wird vergrößert © (c) Markus Traussnig

Dass in Einkaufszentren reges Treiben herrscht, ist nicht außergewöhnlich. Dass es bei dort angesiedelten Geschäften auch ein Kommen und Gehen, ein Vergrößern und Verkleinern gibt, ebenso wenig. Auch im Villacher Einkaufszentrum Neukauf in der Bruno-Kreisky-Straße ist derzeit einiges in Bewegung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.