Am Wöllaner Nock im Bezirk Villach Land kam es am Dienstag zu einem Skiunfall. Ein 71-jähriger Tourengeher hatte einen Weidezaun im Schnee übersehen und war gestürzt.

Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber Alpin 1 geborgen (Symbolfoto) © APA/Georg Hochmuth

Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach wurde am Dienstag bei einer Skitour schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 13.15 Uhr im freien Gelände im Westhang des Wöllaner Nockes in der Gemeinde Feld am See talwärts. Auf einer Seehöhe von rund 1950 Metern übersah er einen unter dem Schnee liegenden Weidezaun aus Stacheldraht und kam zu Sturz. Zeugen, die den Vorfall vom Wöllaner Nock aus beobachtet hatten, setzten sofort einen Notruf ab. Der 71-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Alpin 1 geborgen und ins LKH Villach eingeliefert.