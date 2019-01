WHO erklärt Impfgegner zur globalen Bedrohung. In Villach sind zehn Prozent der Kinder ohne Impfschutz. Hohes Bewusstsein an Schulen.

An allen Schulen werden Informationen angeboten © Dmitry Naumov

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm. Weil immer mehr Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, breiten sich gefährliche Krankheiten wie Masern oder Röteln weiter aus und werden zur Bedrohung. Um das Risiko ins Bewusstsein zu rufen, hat die WHO die Vermeidung oder Verzögerung von Impfungen in die Liste der globalen Gesundheitsbedrohungen aufgenommen. Das Land Kärnten reagiert auf die Warnung mit automatisierten, schriftlichen Erinnerungen an Masern-Mumps-Röteln-Impfungen (MMR).