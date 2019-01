Facebook

Der Lenker hatte beim Unfall drei Promille Alkohol im Blut © Raunig

Dass es so einen Fall am Landesgericht Klagenfurt schon einmal gegeben hat, daran können sich selbst erfahrene Juristen nicht erinnern. Seit 9 Uhr muss sich ein 56-jähriger ungarischer Staatsbürger wegen versuchten Mordes in sechs Fällen vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Mann war am 9. September des Vorjahres als Geisterfahrer mehr als fünf Kilometer weit auf der Südautobahn (A 2) bei Warmbad Villach unterwegs. Die Folge war ein schwerer Unfall.

