Am Samstag ist das Parken in der Villacher Innenstadt künftig nun schon ab 9 Uhr kostenlos. Unternehmer sehen es positiv, würden aber auch generelles Gratis-Parken am Samstag begrüßen.

Im Herbst 2018 hat der Villacher Gemeinderat mehrheitlich eine Änderung in der Parkregelung beschlossen. Diese Regelung ist nun Anfang Jänner in Kraft getreten. In gebührenpflichtigen Kurzparkzonen in der Innenstadt ist ab sofort am Samstag das Parken nur noch von 8 bis 9 Uhr - statt bisher bis 10 Uhr - zu bezahlen.