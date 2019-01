Kleine Zeitung +

Loipen gespurt Neuschnee macht's möglich: Kärnten startet in die Langlaufsaison

Jetzt gehen auch in den niederen Lagen des Landes die Langlaufloipen in Betrieb. In Villach musste wegen Sturmschäden an der Loipe im Alpengarten eine Alternative her: Heuer fährt man auf der Rosstratte.