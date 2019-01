Kleine Zeitung +

Velden Zwei Verletzte: Polizei fahndet nach Glaswerfer

In Velden fahndet die Polizei nach einem großen schlanken Mann mit Wurfkraft. Der Unbekannte soll in der Nacht auf Samstag in einem Lokal mit Gläsern herumgeworfen und dabei zwei junge Männer verletzt haben.