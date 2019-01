Facebook

Eine Trauerweide im Strandbad Drobollach musste gefällt werden © KK/Leserreporter

Eine Reihe an Baumschlägerungen im Raum Villach sorgt derzeit für Besorgnis in der Bevölkerung. Gefällt wurden eine Trauerweide im Strandbad Drobollach und eine Winterlinde im Abstimmungspark. Die Gründe dafür waren laut der Stadt Villach „gravierende Sicherheitsbedenken“. Eine massiv geschädigte Kastanie in der Ghon-Allee wird ebenfalls entfernt, zudem einige kleinere Zierbäume am Tschinowitscher Weg und in der Karawankenstraße. Auch im Waldfriedhof muss infolge einer Borkenkäferplage, Sturmschäden und Abgrabungen geschlägert werden.