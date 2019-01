Facebook

In Villach Land und Stadt waren die Austritte 2018 höher als im Jahr davor © Helmuth Weichselbraun

Die Causa Bischof Alois Schwarz ist in der Kärntner Kirche derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Zwar konnte eine große Austrittswelle bisher abgewendet werden, Stanislav Olip, Dechant von Villach-Land, gibt aber noch keine Entwarnung. „Die Kirchenaustritte waren aufgrund der derzeitigen Situation in Kärnten in unserem Dekanat nicht signifikant, weil die Veröffentlichung des ersten Prüfberichtes viele davon abgehalten hat. Sollte die jetzige von Rom veranlasste Visitation allerdings im Sand verlaufen, wird es happig. Wir würden dann viele Gläubige verlieren“, so Olip.

