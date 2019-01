Am Dienstag referiert die Journalistin Nina Horaczek im Rahmen der Migrationsgespräche in Villach zum Thema Fake News.

© Milenko Badzic

Nie zuvor verfügten Menschen über so viele Informationen wie heute. Nie war der Zugang zu Informationen leichter. Das bringt auch Probleme mit sich. Was ist richtig, was falsch? Wer belügt uns und warum? Wie können wir Falschinformation schnell selbst entlarven?