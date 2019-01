Villach„Hamatwerk“ wird wieder zum „Heimatwerk“

Nach abgeschlossener finanzieller Sanierung nimmt das Trachtengeschäft „Hamatwerk“ in Villach wieder den altbekannten Namen an. Auch in Klagenfurt gibt es einige Neuigkeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ewald Opetnik mit den Damen vom Villacher Team © (c) Hannes Pacheiner

Es war im Jahr 2016 als die Kärntner Heimatwerk GmbH mit Geschäftsführer Ewald Opetnik in den Konkurs schlitterte. Passiva von 1,9 Millionen Euro standen Aktiva von 0,4 Millionen Euro gegenüber. Ein Sanierungungsplan wurde erarbeitet. Während die Standorte in Klagenfurt und Spittal weiter unter dem Namen „Heimatwerk“ geführt werden konnten, wurden jene in Villach und Wolfsberg vom Masseverwalter geschlossen. Um die beiden letzteren doch zu retten, wurde eine neue Gesellschaft gegründet und diese Betriebe als „Hamatwerk“ weitergeführt. Während Wolfsberg im Jahr 2017 endgültig geschlossen wurde, wurde der Villacher Standort in der Widmanngasse an der Ecke zum Hans-Gasser-Platz nun wieder zum „Heimatwerk“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.