Der Verletzte wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht © KLZ/Rehfeld

Am Donnerstag war ein 55-jähriger Arbeiter aus Villach in einem Betrieb in der Gemeinde Wernberg (Villach) mit der Reparatur einer Etikettiermaschine beschäftigt. Für die Reparatur schraubte er die Abdeckung eines Ventilators ab. Ein 26-jähriger Arbeiter aus Slowenien wollte seinem Arbeitskollegen bei der Reparatur helfen. Dabei griff er in den defekten, freiliegenden Ventilator und erlitt bei einem abgebrochenen Ventilatorblatt eine Verletzung unbestimmten Grades.