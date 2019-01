Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 26. Februar wird am Landesgericht Klagenfurt verhandelt © KLZ/Weichselbraun

Ende Februar wird die Bundespräsidentschaftswahl des Jahres 2016 wieder zum Thema am Landesgericht Klagenfurt. Am 26. Februar müssen sich Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach Land, und eine weitere Beamtin vor Gericht verantworten. Nach dem Schuldspruch für Villachs Bürgermeister Günther Albel im Juli 2018 ist dies der zweite Prozess in Kärnten. In der Anklage wird Riepan vorgeworfen, ein Öffnen der Kuverts vorzeitig zugelassen zu haben. Am folgenden Tag sei ein falsches Protokoll unterfertigt worden, so die Staatsanwaltschaft.