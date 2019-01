Tourismusschule Villach"Sanierung kann erst starten, wenn alles wanzenfrei ist"

Land entscheidet in den nächsten Wochen über Sanierung oder Neubau des Internats der KTS in Villach. Schädlingsbekämpfer nach wir vor im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Zimmer wurden komplett entkernt © Pacheiner

Alles begann mit einem kleinen Tierchen. Nur 3,8 bis 5,5 Millimeter groß sind die Bettwanzen, deren Plage im Internat der Kärntner Tourismusschule in Villach nun eine Millioneninvestition nach sich zieht. 17 der insgesamt 131 Internatsschüler mussten bereits in das Internat der Schule für Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Europaplatz umquartiert werden, da ihre Zimmer komplett entkernt werden mussten. Allen anderen Internatsschülern könnte demnächst ein Umzug „drohen“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.