Toni Högl, Ehrenmitglied des Villacher Turnvereines und früher erfolgreicher Turner, verstarb im 86. Lebensjahr. Das Begräbnis findet am Samstag am Waldfriedhof in Villach statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Högl wurde in seinem Verein sehr geschätzt © KK

Ein „Urgestein“ des Villacher Turnvereines ist nicht mehr. Ehrenmitglied Toni Högl ist nach jahrzehntelanger Vereinszugehörigkeit im Alter von 85 Jahren völlig überraschend verstorben. Högl kam 1950 zum Verein, war aktiver Turner und spielte Faustball, Basketball und Handball. Als Wettkämpfer nahm er neben Vereinswettkämpfen auch bei vielen Bergturnfesten – jahrelang beim größten Bergturnfest im deutschsprachigen Raum in Brixen/Südtirol – und bei Turnfesten in Österreich und Deutschland teil. Er konnte dabei zahlreiche Siege erringen.

Seine Erfahrungen der aktiven Zeit gab er später als Vorturner den Jungturnerinnen und dann als Trainer und Betreuer der Mädchen-Leistungsriege weiter, mit welchen er ausgezeichnete Erfolge erzielen konnte. Vereinsintern brachte ihm das bald den Spitznamen „Meister-Macher“ ein. Högerl war immer zur Stelle, ob als Chauffeur bei Fahrten zu Wettkämpfen, als Kampfrichter bei Meisterschaften oder mit seiner Frau Monika als „Hilfstanzlehrer“ für die Wimpelwettstreitmannschaft.

"Es lag ihm auch das allgemeine Wohl des Vereines am Herzen, denn bei Arbeiten für Vereinsveranstaltungen, bei Reparatur- und Sanierungsarbeiten war er immer auch immer mit dabei", trauern die Vereinsmitglieder um den lang dienenden Funktionär.

Bekannt war Högl unter anderem auch als Akteur beim Lei Lei-Turnen auf der Villacher Faschingsbühne, bei dem er seit Beginn dabei war. Für diesen langjährigen Einsatz erhielt er im Jahr 2017 den Bundesorden österreichischer Faschingsgilden. Für seinen selbstlosen Einsatz am Turnboden wurde er auch von der Stadt Villach und vom Land Kärnten geehrt und ausgezeichnet. Vom Villacher Turnverein wurde ihm als Dank und Anerkennung für seinen jahrzehntelangen vorbildlichen Einsatz die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

"Obwohl Toni uns nun verlassen hat, wird er in unseren Gedanken weiterhin noch immer unter uns sein – es bleiben die Erinnerungen an viele gemeinsame Erlebnisse und wir sind dankbar, dass wir sie mit ihm teilen konnten", schreiben die Vereinsmitglieder.

Das Begräbnis findet am 19. Jänner um 14.30 Uhr in der Zeremoniehalle am Waldfriedhof in Villach statt.