Das Bundesministerium beschloss die lange geplante Sanierung der HTL in Villach. Kostenpunkt: 21 Millionen Euro.

Das aktuelle Schulgebäude. © (c) Hannes Pacheiner

Wie die Stadt Villach heute, Mittwoch, in einer Aussendung mitteilte, wurde die Sanierung der HTL Villach - die seit Jahren auf sich warten lässt - vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung freigegeben. Baubeginn soll schon in den kommenden Monaten sein. Die Kosten dürften sich auf rund 21 Millionen Euro belaufen. Als Zeitrahmen für den Bau sind zweieinhalb Jahre vorgesehen. Gebaut werden soll in Etappen während des laufenden Schulbetriebes. Details zum Umbau lesen sie hier.