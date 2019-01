Villach"Zwüld": Erstes Kulturfestival für die Jugend

Am 25. und 26. Jänner findet in Villach unter dem Namen "Zwüld" das erste Kulturfest für die Jugend statt. Die Genres reichen von Hip Hop, Cypher und Poetry Slam über Tanz und Theater bis zu Karaoke und DJ-Clubbing.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Festival findet am 25. und 26. Jänner statt. © KK/Stadt Villach

Erstmals veranstaltet Villach ein eigenes Kulturfestival für die Jugend. Auf Initiative des Jugendrates, werden am 25. und 26. Jänner aktuelle Formen der Jugendkultur wie etwa Hip Hop, Poetry Slam oder DJ Clubbing vorgestellt.

Es wird kreativ, es wird rhythmisch, es wird bunt. In jedem Fall gibt es enorm viel Jugendkultur mitten in der Stadt: Auf Inititative des Villacher Jugendrates haben sich junge Menschen gemeinsam mit dem Turbotheater zusammengetan und organisieren jetzt das neue Jugendfestival. Am 25. und 26. Jänner dreht sich unter dem Motto "zwüld" alles um verschiedene Formen der Jugendkultur.

"Mich freut es, mit wieviel Tatendrang und Kreativität junge Leute für ihre eigene Generation ein Angebot entwickelt haben und es jetzt auch umsetzen", sagt Jugendreferent Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). An zwei Veranstaltungstagen gibt es Live-Acts und Workshops. "Wir haben uns umgehört und das Programm entsprechend gestaltet. Zielgruppe sind junge Erwachsene ab 14 Jahren", erklärt Jugendrätin Victoria Tschernutter.



Die Genres reichen von Hip Hop, Cypher und Poetry Slam über Tanz und Theater bis zu Karaoke und DJ-Clubbing. Die Jugendlichen haben außerdem mit dem Turbotheater eine "Pride Party" inklusive "Dragqueen-Workshop" organisiert. "Hier sind alle willkommen, um gemeinsam zu feiern. Egal ob Homo, Hetero, Queer oder unentschlossen. Das wird richtig irre oder einfach zwüld", freuen sich die Organisatorinnen Lena Grechenig, Vicotria Prägant und Maya Zwatz.



Der Kulturhof:keller und Loco Sound Club unterstützen das Festival, Turboradio produziert Radio vor Ort und zeigt, wie eine Sendung gemacht werden. Finanziert wird das erste Jugend-Kulturfestival von der Stadt Villach, das Jugendbüro ist Veranstalter.

Termin 25. und 26. Jänner

Kulturhof:keller

Eintritt: frei!

Programm und Infos: www.ju.villach.at/zwueld