Berührende Worte richten Kathrin und Josef Oschounig nach dem Großbrand auf ihrem Bauernhof in Finkenstein an die Öffentlichkeit.

Kathrin und Josef Oschounig verloren jenen Stall und Tiere, mit denen sie in Vollerwerb gehen wollten © (c) Hannes Pacheiner

Nach dem Großbrand in Finkenstein bei dem 196 Ziegen ums Leben kamen und einer fünfköpfigen Familie ihre Haupteinkommen genommen wurde, richten sich die Betroffenen jetzt in Form eines Briefes an die Öffentlichkeit: