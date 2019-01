Facebook

Ein Haus im Drehpunkt dreier Länder: Das Gasthaus „Alte Post“ in Feistritz/Gail © Oskar Hoeher

Ein historischer Treffpunkt dreier Kulturen und beliebter Ort für Einheimische und Urlauber aus Slowenien, Italien, Deutschland und aus anderen Länder steht vor einer ungewissen Zukunft. Das Gasthaus und Hotel „Alte Post“ in Feistritz/Gail wird heute am Bezirksgericht Villach zwangsversteigert. Der Schätzwert für das einzige Gasthaus und Hotel in der Gemeinde liegt bei stolzen 985.000 Euro, das ausgeschilderte Mindestgebot bei 750.000 Euro.

Das 1800 Quadratmeter große Gebäude hat Geschichte. Es wurde im 16. Jahrhundert errichtet und bis Anfang der 1980er-Jahre als Gasthof bewirtschaftet.

Im Jahr 2002 kauften Pepca und Ludwig Druml die Immobilie und sanierten sie um etwa drei Millionen Euro komplett. Aus einer Ruine wurde eine moderne Liegenschaft mit Seminarbetrieb, Sauna, Wellness- und Fitnessbereich. Eine Investition, die dem Paar zum Verhängnis wurde. „Wir haben unser Herz und all unsere Visionen in den Betrieb gesteckt. Leider haben uns die finanziellen Altlasten der Sanierung all die Jahre begleitet“, erklärt Ludwig Druml.

Hotel und Gasthaus versuchte das engagierte Paar mit einer Reihe an kulturellen Veranstaltungen zum Erfolgsprojekt zu machen. „Ein Gasthaus zu führen wird aber immer schwieriger. Die Leute wollen nicht mehr außer Haus und wenn, dann zieht es sie Richtung Villach. Auch Kultur wird gewünscht, aber leider nicht immer angenommen“, sagt Druml.

Das Aus der „Alten Post“ will das Paar trotz der prekären finanziellen Situation nicht akzeptieren. Die Unternehmer werden heute am Bezirksgericht unter den Bietern sein. Die Anzahl dieser wird – in Anbetracht der Summe begrenzt sein. „Wir wollen weitermachen und werden alles dafür geben“, sagt Druml. Auch Dieter Mörtl, Bürgermeister der Gemeinde (ÖVP), hofft auf den Fortbestand des Hauses. „Stirbt ein Gasthaus, stirbt die Infrastruktur in einem Ort. Es wäre mir sehr wichtig, würde die ,Alte Post‘ bestehen bleiben und weiterhin voller Elan geführt werden“, sagt Mörtl, der mit dem Haus auch persönliches verbindet. Der Bürgermeister war im August 2003 im Rahmen seiner Hochzeit der erste Gast im Hotel.

