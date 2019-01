Villach KTS-Schüler kochen am Wochenmarkt auf

Am Mittwoch steht am Villacher Wochenmarkt Hirtengulasch auf der Speisekarte. Für die Schüler der KTS ist die Kooperation ein wichtiger Teil für die Ausbildung.

Die Schüler der KTS freuen sich schon auf ihren Auftritt am Wochenmarkt © KK/Karin Wernig

Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule kochen wieder in der Villacher Markthalle auf. An zwei Vormittagen kredenzen sie Spezialitäten aus regionalen Qualitätsprodukten. Am Mittwoch ist es soweit. Auf dem Speiseplan steht dieses Mal Hirtengulasch mit cremiger Gailtaler Polenta. Den Kochlöffel schwingen Hannah Albel, Antonia Egger, Victoria Felsberger, Johanna Feuerstein, Rafael Gallob, Riccardo Grassi, David Hassler, Sofia Hofer, Tim Hubmann, Luca Huditz, Kilian Kresse, Kira Lauritsch, Nicolas Lecocq, Miriam Lutzmayer und Johanna Martinz.