Am 4. Februar nehmen sich Lehrer und Schüler der HAK Villach Zeit für persönliche Gespräche © privat/KK

Auch Villachs Schulen leiden unter rückläufigen Schülerzahlen. Deshalb beginnt das neue Jahr für die Bildungseinrichtungen mit dem Ringen um volle Klassen. Weil das Angebot breit gefächert und die jeweilige Ausbildung zukunftsweisend und unterschiedlich ist, stellt sich für Eltern und Schüler jetzt die zentrale Frage: In welche Richtung soll es nach der Volksschule oder Unterstufe gehen? Über die jeweiligen Ausbildungsschwerpunkte informieren Bildungsstätten bei den Tagen der offenen Tür.



Auf zeitgemäße und zukunftsorientierte Allgemeinbildung setzen die beiden Gymnasien, die im Vergleich zu Neuen Mittelschulen (NMS) und berufsbildenden Schulen (BHS) bei Neuzugängen die Nase vorne haben. Vergangene Woche wurden interessierte Schüler und Eltern am BG/BRG St. Martin über den Weg von der Volksschule in Richtung AHS informiert. „Im Turnsaal gab es Parcours zu bewältigen, in einzelnen Klassen konnte man etwa Sprachkenntnisse austesten oder erste Erfahrungen im Mikroskopieren machen“, sagt Direktorin Roswitha Errath.



Das Peraugymnasium lädt am Donnerstag ab 17 Uhr in den neuen Paul Watzlawick-Begegnungsraum. Um 17 und 18 Uhr finden Informationsveranstaltungen im Musiksaal statt.