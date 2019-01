Facebook

Das Geschäft in der Postgasse ist bereits geschlossen, wie die Aussteller zu ihren Waren kommen unklar © Holzfeind

Nachdem Konkurs der „S-Fachl-Franchisenehmer mit Standorten in Klagenfurt und Villach (Postgasse) will das Stadtmarketing Villach nun vermitteln. „Das Grundkonzept des ,s´Fachl´ ist sehr hoffnungsvoll. Ein Shop-in-Shop-Konzept oder auch beispielsweise eine Ausstellungsvitrine in einem Innenstadtbetrieb aufzustellen, kann eine Chance für Kleinstunternehmer sein, ihre Produkte entsprechend anzubieten. Deshalb bieten wir allen Interessierten aber auch ganz besonders jenen Fach´l-Ausstellern, die derzeit sozusagen in der Luft hängen, Hilfestellung bei der Suche nach neuen Vertriebsmöglichkeiten. Wir nehmen mit den heimischen Händlern und Betrieben Kontakt auf, um zu vernetzen beziehungsweise Interessierte zusammenzubringen“, so Stadtmarketingchef Gerhard Angerer. Er würde aber auch einen Nachfolger für das Geschäft begrüßen: "Das hängt jedoch vom Betreiber ab", sagt er. Wirtschaftsreferentin und Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner begrüßt die Initiative, um das sympathische Geschäftsmodell nachhaltiger auf Schiene zu bringen: „Vielleicht muss man am Konzept noch etwas nachschärfen, aber grundsätzlich bemühen wir uns gemeinsam, diese frequenzbringende Geschäftsidee als Magnet in der Innenstadt zu halten.“