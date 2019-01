Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Staatsmeisterin Tamara Nadolph kämpft im Juni zur "Latte Art"-WM in Berlin © Christina Karagiannis/Coffee Festival

Österreichs beste Barista in der Kategorie „Latte Art“ heißt wie schon im Vorjahr Tamara Nadolph und kommt aus Villach. Beim Vienna Coffee Festival, das am Wochenende in Wien stattfand, konnte die Chefin der "Bar Italia" am Villacher Hauptplatz die Jury mit Kreativität und Handwerk überzeugen. Drei Tage lang zeigten die besten Baristi Österreichs ihr Können. Mehr als 50 Teilnehmer traten in den Kategorien Barista, Latte Art, Brewers Cup, Cup Tasting und Coffee in Good Spirits gegeneinander an.