Seit Montag hat die Konditorei Bernold wegen Umbau geschlossen. In den nächsten 14 Tagen wird in neues Innenkonzept investiert.

Im Innenbereich haben gestern die Abbrucharbeiten begonnen © Pacheiner

In der Konditorei Bernold am Villacher Nikolaiplatz tut sich etwas. Die Fenster sind abgeklebt, innen hat am Montag der Umbau gestartet. "Vom Boden bis zur Decke wird alles neu. Wir investieren, weil uns der Standort Villach wichtig ist und damit wir ein Zeichen für die Villacher Altstadt setzen können", sagt Inhaber Daniel Bernold. 14 Tage lang bleibt die Konditorei wegen der "Schönheits-OP" nun zu, das angrenzende Draucafe, das bereits 2016 umfassend saniert wurde, hat aber wie gewohnt geöffnet.