Am Wochenende wurden auf einer Baustelle in Villach mehrere Werkzeuge entwendet. Der Wert der Beute beträgt rund 5.500 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © Weichselbraun

Über das Wochenende brachen bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle in Villach ein. Sie verschafften sich dort unerlaubt Zugriff zu drei Mannschaftscontainer und einen Materialcontainer. Daraus stahlen sie auf Werkzeuge, Zubehör und Baumaterialien im Wert von rund 5500 Euro. In den vergangen Monaten kam es im Villacher Raum bereits mehrmals zu Einbrüchen auf Baustellen. Immer hatten es die Einbrecher auf wertvolles Werkzeug und teure Baumaschinen abgesehen. Von einer Serie will die Polizei derzeit aber nicht sprechen.