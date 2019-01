Facebook

Fundstücke vom Wauberg © Weichselbraun

Ein Fenster in die Vergangenheit hat sich am Wauberg zwischen Faaker See und Drau geöffnet. Und es reicht viel weiter zurück, als bisher angenommen! Das ist das Ergebnis von Ausgrabungen, die man seit 2015 auf dem Gipfel durchgeführt hat. Finanziert wurden die Arbeiten von der Stadt Villach, unterstützt von einer engagierten Gruppe freiwilliger Helfer um Grundbesitzer Hansi Mikl und Heimatforscher Mirko Hofer.