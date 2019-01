Facebook

In diesem Haus am Ossiacher See wurde am 20. Juni 2018 ein Brand gelegt - wohl von einer der drei Frauen © Raunig

Heute entscheidet sich, ob drei Frauen aus Villach in Untersuchungshaft bleiben. Selbst die Anwälte der Verdächtigen rechnen damit, dass ihre Mandantinnen weiter die Justizanstalt Klagenfurt nicht verlassen dürfen. Den Frauen (43, 47, 61 Jahre) wird Mord, Betrug und Brandstiftung vorgeworfen. Sie sind zu den Taten teilweise geständig, für sie gilt die Unschuldsvermutung. Der schlimmste Vorwurf ist der Mord an einer Villacherin Pensionistin im Oktober 2018. Die 43-Jährige hat die Tat in Einvernahmen gestanden, gibt jedoch an im Auftrag der 47-Jährigen gehandelt zu haben, weil sie das Erbe des Opfers haben wollte. Die 47-Jährige, sie ist Hauptverdächtige, bestreitet das.

