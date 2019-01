Facebook

Der Villacher Turnverein heizte ein © Weichselbraun Helmuth

Der Villacher Faschingskanzler Kuno Kunz und Bühnenakteur Hans-Jörg Petrik sind, was man ein Duo Infernale nennen kann: Zwei Profis ohne Plan – zumindest in ihrer Nummer „Männerabend“. In einem Wellnessbereich erzählen sich die beiden auf so absurde Art und Weise aus ihrem Alltag, dass das Publikum ums Lachen gar nicht herum kommt. Föhnwelle, Schnauzer und jede Menge Peinlichkeit inklusive. Die wohl beste Nummer der heurigen Villacher Faschingssitzung kommt gegen Ende eines Programmes, das neue Zugänge, elf Prinzen für eine Prinzessin, gelungene Tanzeinlagen, einen neuen Prangerredner und würzige, wie auch langatmige Nummern zeigt.

