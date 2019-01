Facebook

Blick auf Faaker See und Mittagskogel © (c) Weichselbraun Helmuth

Der Nordwestwind in der Höhe wird wieder etwas stärker und zudem auch ein wenig milder. Deshalb ziehen tagsüber vor allem nach Norden hin wiederholt Wolken durch, die zwischendurch auch dichter sein dürften. Nach Süden hin lockert der föhnige Wind die Wolken immer wieder stärker auf und erst später am Tag oder erst in der Nacht zum Montag zieht es dann überall dichter zu. Bei uns sollte es tagsüber auch weiterhin zumeist trocken bleiben, bevor in der kommenden Nacht das Schnee- oder Regenschauerrisiko auch in unserer Gegend etwas zunehmen sollte.