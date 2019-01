Auf Bauernhof in Velden war ein Traktor über eine Wiese gerutscht und umgekippt. Nachbarn hörte Hilferufe des Bauern. Der wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Der Landwirt wurde ins Klinikum geflogen © KLZ/Weichselbraun

Am Freitag gegen 11.20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Bauernhof in Velden am Wörthersee gerufen. Nachbarn hatten Hilfeschreie gehört.