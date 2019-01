Facebook

Ekkehard Spuller ist neuer Leiter der Pathologie in Villach © Kabeg/kk

Mehr als 25 Jahre war Ekkehard Spuller am LKH-Universitätsklinikum Graz tätig. Vorerst an der Pathologie der Medizinischen Universität Graz, zuletzt als Oberarzt am Zytologischen Institut. Seit Jahresbeginn ist er der neue Primar der Pathologie am LKH Villach, der gebürtige Grazer folgt Franz Pucher, der in Pension gegangen ist. „Das Institut für Pathologie des LKH Villach deckt ein breites Spektrum in der Diagnostik ab. Mit dem hochqualifizierten Team, will ich moderne Methoden der Pathologie weiter vorantreiben“, beschreibt der 57-Jährige die Herausforderungen.