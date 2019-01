Am Samstag dreht sich im V-Club in Villach alles um die Musik-Ohrwürmer der 1980er- und 1990er-Jahre.

© KK/Veranstalter

Die Partyhits und Ohrwürmer der 1980er- und 1990er-Jahren stehen am Samstag im V-Club in Villach im Mittelpunkt. Stargast ist Milli Vanilli präsentiert von DJ MP Double U (Walter Wurmitzer). Milli Vanilli - bestehend aus Fab Morvan und Rob Pilatus - wurde einst als Discopop-Duo bekannt. Einer ihrer bekanntesten Ohrwürmer ist der Titel "Girl You Know It’s True". Mit dabei sein werden am Samstag im V-Club auch die Austronauten in Unterstützung von DJ Bogo.