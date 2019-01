Nach Mord und Betrug bleiben die drei Frauen weiter in U-Haft. Die Hauptverdächtige ist pleite und ihr Haus muss zwangsversteigert werden, sagt ihr Anwalt.

Die Verdächtigens sind nach wie vor in der Justizanstalt Klagenfurt © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die okkulte Frauen-Bande aus Villach befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Klagenfurt. Die drei Freundinnen aus dem Bezirk Villach-Land haben den größten Kriminalfall zu verantworten, den es in Kärnten derzeit gibt.