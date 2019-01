Frauen und Arbeitslose über 50 Jahren profitieren im Bezirk Villach am wenigsten von Konjunktur. Große Nachfrage bei Lehrlingen.

Die positive Konjunkturentwicklung spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen im Bezirk Villach wider. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Arbeitslosigkeit 2018 um 9,1 Prozent gesunken. „Bei der Männerarbeitslosigkeit verzeichnen wir einen Rückgang von 10,5 Prozent, bei den Frauen von 7,6 Prozent. Sie haben von der Konjunkturentwicklung weniger profitiert. Im Sinne der Gleichberechtigung hat sich das AMS aber das Ziel gesetzt, ein spezielles frauenspezifisches Angebot zu erstellen. Dies wird kontinuierlich umgesetzt, zum Beispiel über Wiedereinsteigerinnenberatung- oder -programme“, sagt AMS-Bezirksstellenleiter Josef Zeichen. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei der Jugendarbeitslosigkeit. Diese ist bezirksweit um 19,2 Prozent gesunken. „Man erkennt auch, dass die Nachfrage nach Lehrlingen in den Branchen Fremdenverkehr, Handel und den technischen Bereichen besonders groß ist. Bei offenen Lehrstellen verzeichnen wir allgemein im Jahresvergleich ein Plus von 19,7 Prozent“, sagt Zeichen.

