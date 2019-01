Facebook

Der Naturpark Dobratsch zieht Rodler förmlich an © KK/Region Villach Tourismus Michael Stabentheiner

Auf die Kufen fertig - los! Trotz der geringen Schneemenge stehen auch in der Region Villach schon Rodelhänge bereit: Den Schlitten auspacken kann man auf dem Rodelhügel beim Mountainresort Feuerberg in Bodensdorf (Schlittenverleih in der Skischule beim Feuerberg, Tel.: 04248 / 3156) auf dem Rodelhügel Oberaichwald (Einstieg Fuchsfährte Station Nr. 3 beim Hotel Schönleitn, Tel.: 04254 / 2384), auf der Naturrodelbahn in Arriach/Innerteuchen (Telefonnummer 04247 / 8514) Rodelhügel Naturpark Dobratsch, direkt beim Parkplatz 11 (Rosstratte) der Villacher Alpenstraße (Tel.: 04242 2056019) und auf der Rodelbahn beim Trabinerhof, (1,4 km) in St. Leonhard bei Riegersdorf (Tel.: 04257 / 7031). Einen Rodelhügel für Kinder gibt es in der Villacher Alpen Arena.