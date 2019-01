Facebook

Sammy ist wieder daheim © KK/Privat

Die Sorge bei der Villacher Hundebesitzerin war groß. Am Sonntag entlief ihr Hund "Sammy" in Vassach. Seither suchte sie ständig nach dem Vierbeiner. In Sozialen Medien verbreitete sich die Suchmeldeung wie ein Lauffeuer. Mit positivem Ende: Sammy wurde in Völkendorf gefunden und ist wohlauf.