Der Verletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © KLZ/Jürgen Fuchs

Mit Schlägerungsarbeiten entlang der Krastalstraße in Kras in der Gemeinde Treffen war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein 47-jähriger Arbeiter der Straßenmeisterei beschäftigt. Beim Abschneiden eines Zweiges an einer Pappel mit der Motorsäge schnalzte ein unter Spannung stehender Ast gegen das Gesicht des Arbeiters. Trotz Schutzausrüstung zog sich der Arbeiter Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.