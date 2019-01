Im Jänner 2020 ist die Region Villach Schauplatz der Special Olympics Winterspiele. Am Hrastlift im Gailtal, wandelt man mit einem "Nightrace" auf den Spuren Schladmings.

Die Region Villach steht mehr als ein Jahr lang im Fokus der Special Olymics. Den Höhepunkt bieten die Winterspiele im Jänner 2020 © (c) GEPA pictures/ Harald Steiner

Emotion, Leidenschaft, Zusammenhalt und außergewöhnliche sportliche Leistungen. Schlagworte, die für Special-Olympics-Bewerbe stehen. All das ist auch in einem Jahr zu erwarten, wenn die Special Olympics Winterspiele in Villach und Umgebung über die Bühne gehen. Von 22. bis 28. Jänner 2020 werden rund 1000 Sportler, 500 Trainer und Betreuer sowie 650 freiwillige Helfer erwartet. Sie sorgen - die Fans und Angehörigen nicht mit eingerechnet - für rund 6000 Nächtigungen im Raum Villach.

