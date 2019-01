Facebook

Die Region Villach steht mehr als ein Jahr lang im Fokus der Special Olymics. Den Höhepunkt bieten die Winterspiele im Jänner 2020 © GEPA pictures/Harald Steiner

Emotion, Leidenschaft, Zusammenhalt und außergewöhnliche sportliche Leistungen. Schlagworte, die für Special-Olympics-Bewerbe stehen. All das ist auch in einem Jahr zu erwarten, wenn die Special Olympics Winterspiele in Villach und Umgebung über die Bühne gehen. Von 22. bis 28. Jänner 2020 werden rund 1000 Sportler, 500 Trainer und Betreuer sowie 650 freiwillige Helfer erwartet. Sie sorgen - die Fans und Angehörigen nicht mit eingerechnet - für rund 6000 Nächtigungen im Raum Villach.

Der Countdown für Österreichs größte Sportveranstaltung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hat längst begonnen. Dem Verein Special Olympics - Herzschlag Kärnten ist es gelungen, fünf Österreichische Meisterschaften (Ski Alpin, Stocksport, Leichtathletik, Segeln und Tanzen) in diesem Jahr nach Kärnten zu holen, die als Vorboten für die großen Winterspiele dienen. "Für die Sportler ist es ein Kennenlernen der Wettkampfstätten", sagt Birgit Morelli, Geschäftsführerin des Vereins Special Olympics - Herzschlag Kärnten.

Zehn Sportarten

Insgesamt zehn Sportarten stehen im Jänner 2020 am Wettkampfplan: Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorball, Langlaufen, Schneeschuhlaufen, Ski Alpin, Snowboard, Stocksport, Tanzen und ein Demonstrationsbewerb für Menschen mit höchstem Förderbedarf. Geplant sind zudem große Eröffnungs- und Schlussfeiern, ein Fackellauf durch die Innenstadt, rund 300 Siegerehrungen und diverse Rahmenveranstaltungen. Als Schauplätze für all das sind die Alpenarena, die Stadthalle, die Sporthallen St. Martin und Lind, das Congress Center, das CHS und die Innenstadt vorgesehen.

Die Ski- und Snowboardbewerbe finden am Skilift Hrast im Gailtal statt. Dort wandeln die Sportler auf den Spuren von Skisuperstar Marcel Hirscher und dem Nightrace in Schladming. Denn am Hrastlift wird es erstmals bei Special Olympics Winterspielen in Österreich ein Nachtrennen unter Flutlicht geben. Die Generalprobe dafür steigt am 19. und 20. Jänner bei den Österreichischen Ski-Alpin-Meisterschaften.

1,2 Millionen Euro Budget

Landeshauptmann Peter Kaiser, er ist auch Obmann des Vereins Special Olympics - Herzschlag Kärnten freut sich: "Kärnten präsentiert sich hier wieder einmal als Sportland. Dass nach den Special Olympics Sommerspielen 2014 nun auch die Special Olympics Winterspiele in Kärnten stattfinden, macht mich stolz. Mit der Austragung beweisen wir unser Herz für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung." Villachs Bürgermeister Günther Albel ergänzt: "Die Austragung der Special Olympics bietet Villach eine großartige Chance, sich erneut als Top-Adresse für Großveranstaltungen zu präsentieren."

Das Budget wird mit 1,2 Millionen Euro angegeben. Förderungen gibt es von Bund, Land und der Stadt Villach. Der Rest finanziert sich über Sponsoren, Charityaktionen und Teilnahmegebühren.

