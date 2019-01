Mit einer herzerwärmenden Aktion lassen zwei Villacher Unternehmer aufhorchen: Sie geben an Bedürftige gratis Suppe aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab sofort gibt es im "Supperlativ" wieder gratis Suppe für Bedürftige © Lisa Holzfeind

Mit dieser Aktion wollen die Villacher Unternehmer Johanna und Andreas Molzbichler auch jenen Wärme spenden, die diese im Alltag oft nirgends spüren. In ihrem Lokal "Supperlativ" in der Villacher Innenstadt gibt es ab sofort gratis Suppe für Bedürftige. "Wir wollen bei den kalten Temperaturen so jedem ein warmes Essen ermöglichen", sagt die Chefin, Johanna Molzbichler.

So funktioniert es: Jeder Kunde hat die Möglichkeit, eine Suppe zu bestellen und im gleichen Zug eine weitere für Bedürftige zu bezahlen. Das Geld für den zweiten Suppenteller wird genutzt, um die kostenlosen Suppen zu finanzieren. Sollte Geld übrig bleiben, wird dieses an die Tabea Westbahnhoffnung gespendet.

Die Winteraktion gab es bereits im Vorjahr, das Unternehmen an sich feierte im Jahr 2016 Eröffnung.