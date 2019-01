Facebook

Die Bar liegt direkt am See © KK

Nach zehn Jahren verabschiedet sich Franz Pfauser in die „Wirtepension“. Ebenso lange führte er die Cafe-Bar „16er“ in Velden. Mit der Wienerin Marianne Jutz, die auch Gästebetten in Velden vermietet, wurde aber schon eine neue Chefin gefunden. „Ich bin seit einigen Jahren Stammgast in der Bar und wollte sie unbedingt in diesem Stil weiterführen“, sagt sie. Die Wintermonate will Jutz nutzen, um an einer neuen Getränkekarte zu tüfteln. Einen Wein, den es nur im „16er“ gibt, ist das Ziel.