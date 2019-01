Strafen für Hundekot-Sünder„Liebe Hundebesitzer, Villach ist kein Hundeklo!“

Facebook

165 Gassimaten sind über das Villacher Stadtgebiet verteilt. Hundehaufen halten unsere Flurreiniger trotzdem auf Trapp © Peter Kleinrath

Normalerweise sind sie in dieser Jahreszeit von einer Schneedecke verhüllt. Der schneelose Winter bringt sie jedoch unkaschiert ans Tageslicht, die unzähligen Hundehaufen, denen wir Tag für Tag ausweichen. „Bei der täglichen Flurreinigung bilden sie einen wesentlichen Anteil des Müllaufkommens. In einzelnen Hotspots macht Hundekot bis zu 25 Prozent des vom Boden aufgesammelten Mülls aus“, sagt Meinhard Janda, der für die Bodenreinigung zwischen Bahnhof, Draupromenade und Krankenhaus zuständig ist. Seiner Erfahrung nach sind Draupromenade, Gaswerk- und Klagenfurter Straße die am stärksten betroffenen Wege im Stadtgebiet. Auch eine stetige Zunahme ist für den erfahrenen „Viertelputzer“ erkennbar. „Seit Einführung der Gassimaten werden auch volle Säckchen weggeworfen oder an Bäume gehängt“, bemängelt Janda.