Der Afritzer See spielt eine „eiskalte“ Hauptrolle © (c) ServusTV/Wolfgang Jannach/kk

Die Oberkärntner Seen ziehen auch im Winter die Menschen in ihren Bann. Was Weißensee, Millstätter See aber auch Brennsee und Afritzer See zu bieten haben, zeigt die die Servus-TV-Serie Heimatleuchten unter dem Titel „Eiszeit - Kärntens Winterseen“ am Freitag (11. Jänner, 20.15 Uhr). Unter anderem sieht man, wie sich Naturpark-Ranger Robert Röbl auch im Winter um das Schilf des Weißensees kümmert. An den Gegendtaler Seen zaubert Klaus Kohlweiß mit anderen Käsemachern Kärntner Käse-Köstlichkeiten aus dem Keller. Und am Millstätter See taucht man in die spannende Welt von Besenbinder Franz Stoxreiter ein.