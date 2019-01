Facebook

Freiwillige unterstützten die Arbeit der Archäologen © KK/Mikl

Ein ausgestorbenes Raubrittergeschlecht, ein versunkenes Schloss und ein vergrabener Schatz: Die Sage, die man sich über den Wauberg bei Petschnitzen erzählt, hat alles, was eine schöne Legende braucht, inklusive Körnchen Wahrheit. Aus archäologischer Sicht ist es, was den „Schatz“ betrifft, fast schon ein Kornfeld voller Wahrheit – so spannend sind die Funde, die man auf dem Gipfel des 689 Meter hohen Bergleins zwischen Faaker See und Drau gemacht hat.

