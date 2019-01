Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um die 60 GTIs waren Samstagnachmittag in der "Turbokurve" in Egg am See zu sehen © Peter Kleinrath

Seit Donnerstag läuft die inoffizielle, ausschließlich über die sozialen Medien organisierte Veranstaltung "Low at Snow". Insgesamt liegen in der Region Villach um die 200 Buchungen vor. Allzu viele GTI-Fans sind bisher allerdings nicht zu sehen. "Gestern Nachmittag versammelten sich rund zehn Autos in der sogenannten 'Turbokurve' in Egg. Am Abend waren es um die 20. Heute (Samstag) ist um den Faaker See herum etwas mehr los, jedoch wesentlich weniger als erwartet", sagt Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP), der dem Ausbleiben des Massenansturms allerdings gelassen gegenübersteht. "Ich bin nicht beleidigt, dass im Winter etwas Ruhe am See einkehrt. Die Vor-, Haupt- und Nachtreffen zwischen Frühjahr und Spätsommer halten uns genug auf trapp." In Selpritsch bei Velden geht es ähnlich ruhig zu. "Das ist auch gut so, die Einwohner sind mit den 'regulären' Treffen schon genug gefordert", sagt Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ).