Marktreferent Christian Pober (ÖVP), Kuglitsch und Blüm (von links) mit den neuen Sackerl aus Maisstärke © KK/Stadt Santner

Der Villacher Wochenmarkt startete am Mittwoch mit zwei neuen Fieranten, der Kärntner Milch und der Naturpark-Bäckerei Selitsch, in das neue Jahr. Weit mehr Aufsehen erregten aber die neuen Einkaufssackerl aus Maisstärke, die erstmals an die Fieranten verteilt wurden. Sie sind umweltfreundlich und sollen die Plastiksackerl ersetzen. Bis Ende 2019 will man Plastikverpackungen gänzlich vom Wochenmarkt verbannt haben, um den ökologischen Fußabdruck zu vergrößern. Das seit 1. Jänner gültige Plastiksackerlverbot, das vom Villacher Marktverein beschlossen wurde, kommt aber nicht bei jedem Fieranten gut an.

