Das 55. Jahrbuch des Villacher Stadtmuseums gibt Einblicke in die Stadtgeschichte. Unter anderem in das Kinozeitalter mit Beginn 1896.

Schon im Jahr 1951 war Villach eine Kinostadt mit vier Kinos und 3500 Besuchern täglich © KK/Stadtmuseum

Vor elf Jahren hat Fritz Hock das K3-Filmfestival nach Villach gebracht und macht die Draustadt seither jedes Jahr für fünf Tage zum Mittelpunkt für Cineasten und Filmemacher. Denn das K3 ist das einzige Filmfestival in Kärnten. Wirft man einen Blick zurück in die Geschichte, zeigt sich, dass Villach aber schon immer die Kinostadt Nummer Eins in Kärnten war. „Bereits 1951 standen den 30.000 Bewohnern vier Kinos zur Verfügung“, schreibt Sandra Bertel im neuen, 55. Jahrbuch des Villacher Stadtmuseums.